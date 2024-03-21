«Понимает, что врет»: в Совфеде поставили крест на компетентности Шольца Сенатор Цеков: Шольц дискредитировал себя словами о замороженных активах России

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Олаф Шольц

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат, являются совершенно странными, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По мнению сенатора, это позиция человека, который понимает, что врет, но при этом странно, как он возглавляет такое серьезное государство. Цеков отметил, что подобными заявлениями Шольц демонстрирует свою некомпетентность.

Я вспомнил фильм «За спичками». Там на улице поймали поросенка и спрашивают: чей поросенок? Ничей. Приблизительно так, по их мнению, и с доходами. Это заявление совершенно не ложится на авторитет Шольца, а дискредитирует его. Это показывает полную некомпетентность. Я с ним в корне не согласен, — заявил Цеков.

Ранее Шольц заявил, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат. Лидер Германии считает, что их можно использовать для оказания военной помощи Украине.

После начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.