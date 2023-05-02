У Польши выявили комплекс неполноценности из-за требования репараций Сенатор Цеков: у Польши есть комплекс неполноценности со Средних веков

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Флаг Польши

Польша страдает от комплекса неполноценности со Средних веков, поэтому требует репараций за Вторую мировую войну от Германии и России, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Варшава мечтала о крупнейшей в Европе империи — Речи Посполитой, чья история закончилась разделом государства.

Поляков угнетали? Как раз они были серьезными угнетателями России, претендовали в свое время на территорию Москвы. Украинцы вообще были холопами у них, поэтому решили воссоединиться с Россией в 1654-м, но они не помнят. Какой-то средневековый комплекс неполноценности у Варшавы. Они мечтали стать крупнейшей в Европе империей — Речью Посполитой, но ее история закончилась разделом. Это связано не только с Россией, но и с другими государствами. Пусть Польша и дальше с этим комплексом живет, — подчеркнул Цеков.

По его мнению, из-за таких действий Польша теряет друзей и наживает врагов в ЕС и за его пределами, а выглядит серьезным игроком только в глазах руководства США.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times заявил, что Польша, которая хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, в дальнейшем может потребовать их и от РФ. Он также сравнил такую дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным с другой цивилизацией.