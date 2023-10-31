«Положительное свойство СВО»: Милонов о переезде в США порноактрисы Эльфи Милонов назвал переезд в США порноактрисы Эльфи «положительным свойством СВО»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Переезд порноактрисы Юлии Романовой, известной как Ева Эльфи, в США является «положительным свойством» специальной военной операции и должен задать тренд для других работников данной сферы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Комментируя ситуацию «360», парламентарий отметил, что благодаря этому происходит внутреннее очищение России.

Я думаю, что она должна задать тренд, чтобы все подобные актрисы свалили из нашей страны в добровольном порядке. Это, безусловно, еще одно положительное свойство специальной военной операции, потому что у нас изнутри страна очищается, — высказался депутат.

Милонов предложил купить порноактрисе билет на самолет экономкласса. Он подчеркнул, что такие люди не достойны иметь российский паспорт, для них это слишком большая честь, с которой сложно справиться. По словам депутата, отъезд порноактрисы никак не отразится на молодежи, а ее влияние на россиян из-за границы будет незначительным. Парламентарий также назвал деятельность Эльфи «самой позорной из всех видов ремесел» и добавил, что порноактриса просто «снимается и сношается на экране».

Самая популярная порноактриса 2022 года Ева Эльфи ранее в интервью рассказала, что намерена сменить гражданство и получить паспорт США. Она отметила, что получила грин-карту по «визе талантов».