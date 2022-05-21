«Поломали всю логистику»: глава Минтранса о западных санкциях Глава Минтранса заявил, что санкции практически поломали всю логистику в России

Фото Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В России возникли серьезные проблемы с логистикой в связи с западными санкциями, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Он отметил, что из-за введенных ограничений приходится искать альтернативные маршруты поставок, так как они практически «поломали всю логистику», сообщает «Интерфакс».

Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры, — сказал министр.

С начала военной операции на Украине многие западные компании приостановили работу в России и перестали поставлять товары в страну. О приостановке деятельности, в частности, сообщили логистические и транспортные компании, в том числе DHL, UPS, FedEx.

В пятом пакете антироссийских санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Производители продуктов попросили правительство России не закрывать въезд грузовиков из Европы в качестве ответных мер, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.

Согласно результатам исследования маркетплейса Wildberries, в России около 70% предпринимателей сохранили прежние маршруты поставок и не испытывают проблем с логистикой. При этом около 30% бизнесменов были вынуждены изменить логистические цепочки из-за санкций.