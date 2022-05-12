Полковник Баранец назвал «серьёзной мясорубкой» битву за остров Змеиный

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Украинские военнослужащие «купились» на уловку с якобы эвакуацией российских войск с острова Змеиный, после чего началась «серьёзная мясорубка», в которой Киев потерял немало бойцов и военной техники, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что таким образом армия России помешала провозу боеприпасов и техники из Румынии на Украину, пишет «Радио 1».

Вот именно здесь, между островом Змеиный и румынскими берегами, американцы пытались протащить танки, пушки, боеприпасы и т. д., и, собственно, мы, находясь на этом острове Змеиный (это был наш морской «блокпост»), мешали провозу боеприпасов и боевой техники из Румынии на Украину. Это была серьёзная мясорубка, — подчеркнул Баранец.

Он также добавил, что на линии между Изюмом и Славянском российские силовики ведут ожесточённые бои с противником. По его словам, если Северная группировка российских войск сомкнётся с Южной, то порядка 90 тысяч украинских военных попадут в котёл. Баранец назвал это самой горячей точкой спецоперации и предположил, что там может состояться самое крупное сражение.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что остров Змеиный на северо-западе Чёрного моря является стратегически важным объектом, так как даёт контроль над устьем Дуная, Одессой, а также над путём к Херсону. По его словам, для Украины крайне важно было вернуть контроль над островом к 9 мая.