Политолог оценил шансы Медведева стать президентом в 2030 году Политолог Маркин заявил, что Медведев останется в элите после выборов президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Политолог Алексей Маркин в беседе с NEWS.ru предположил, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев желает остаться в большой политике, однако сейчас невозможно сказать, станет ли он президентом России по итогам выборов 2030 года. По его словам, у Медведева произошел «ребрендинг образа», от политика, пытавшегося перезагрузить отношения со странами Запада, до радикального антизападника. Собеседник убежден, что после президентских выборов 2024 года Медведев точно останется в элите.

Медведев очень хочет остаться в большой политике. Есть разные мнения, почему он так изменился. Из политика, президентство которого было связано с модернизацией, перезарузкой отношений с Западом, он превратился в радикального антизападника, — сказал Маркин.

Он отметил, что в настоящее время Медведев стал требовательным руководителем в общении с представителями военно-промышленного комплекса, одним из кураторов которого он стал и получил дополнительный ресурс.

После ребрендинга образа Медведев стал посещать мероприятия ВПК, стал выступать с совещаниями по этому вопросу, давать указания. Речь идет о том, что у Медведева появились конкретные обязанности. <...> После выборов 2024 года он точно останется в элите, а там посмотрим, — резюмировал Маркин.

Ранее Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Политик подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.