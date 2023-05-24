«Почему бы и нет»: в Госдуме допустили возобновление дипотношений с Грузией Депутат ГД Чепа заявил, что вопрос возобновления дипотношений с Грузией зависит от Тбилиси

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Вопрос возобновление дипотношений с Грузией зависит от властей этой страны, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, если Грузия действительно не будет заниматься провокациями и не введет прямые санкции, то отношения могут быть восстановлены.

Посмотрим, будущие покажет. Как результат, если позиция Грузии будет последовательна и не направлена против нас, допускаю, что мы восстановим дипотношения с ними, почему бы и нет, — рассказал Чепа.

Он добавил, что Грузии очень выгодно сотрудничать с Россией. Москва уже отменила визы для ее граждан, и те с удовольствием этим пользуемся.

В дальнейшем, думаю продолжим как-то поддерживать и продумывать новые линии сотрудничества, при условии, что Грузия будет проводить свою независимую экономическую политику, — резюмировал он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до этого положительно оценил решение России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что страна сможет принимать рейсы российских авиаперевозчиков, не подпавших под санкции ЕС.