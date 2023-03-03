По факту нападения в Брянской области заведено уголовное дело СК возбудил дело о теракте после нападения украинских диверсантов на брянские села

Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

СК РФ завел уголовное дело по факту нападения в Брянской области по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества, сообщается на сайте ведомства. По информации СК, в регионе начали работать следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета.

В Следственном комитете Российской Федерации осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области, — указано в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Преступники открыли огонь по машине с детьми, в результате скончался водитель, один ребенок получил ранение.

ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.