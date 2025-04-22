Платные места в вузах России ограничат по новым правилам Депутат Пилипенко заявила, что квоты на платные места в вузах улучшат обучение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство установит квоты для приема на платные места в российских университетах с 1 сентября 2026 года. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. Реализация этой меры позволит повысить качество образования, заявила 360.ru депутат Ольга Пилипенко.

Смысл законопроекта <...> в том, что правительство проконтролирует количество не только бюджетных мест, которые выделяются каждый год во время приемной кампании, но и количество платных мест, — отметила Пилипенко.

По ее словам, некоторые частные вузы принимают абитуриентов на платное обучение без должного кадрового обеспечения и лицензии, в итоге выпуская специалистов с недействительными дипломами. Квотирование платных мест не коснется специальностей, критически значимых для экономики, уточнила парламентарий.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко ранее предложила наделить Минобрнауки правом регулировать количество платных мест в вузах, исходя из потребностей рынка труда. Она отметила, что возвращение к советской системе распределения выпускников зависит от определенных условий.