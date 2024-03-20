Певцов сравнил происходящее в Белгороде с 1945 годом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором поделился мнением о происходящих в Белгородской области событиях. Удары ВСУ по Белгороду напомнили ему события в Донбассе в 2014 году, когда ВСУ развернули военную кампанию против мирных жителей, а также 1945 год, когда немецкие фашисты, проигрывая войну, с особой дерзостью оказывали сопротивление.

Отчасти мне это напоминает 2014 год, когда укронацисты начали бомбить мирных жителей в Донбассе, отчасти 1945 год, когда наши войска уже шли по Европе в сторону Берлина, а сопротивление фашистов стало более ожесточенным, — поделился он.

Певцов добавил, что все причастные к обстрелу мирных жителей в российском регионе «физически сгорят в огне». Он призвал жителей Белгорода держаться и выразил уверенность, что в скором времени «фашистов на земле российской не останется».

20 марта Белгородская область попала под мощный обстрел украинской армии, в результате действий ВСУ погибли два мужчины. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что еще два человека серьезно ранены: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

Ранее стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 20 марта сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия.