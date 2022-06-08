Песков одобрил новое название площади у посольства США в Москве Пескову понравилось название площади у посольства США в Москве в честь ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нравится итоговый вариант названия площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики. По его словам, которые приводит РИА Новости, одновременно с этим следовало бы выбрать место для площади в честь Луганской Народной Республики.

Мне как москвичу итоговый вариант нравится, — сказал Песков.

Ранее жители Москвы выбрали название площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Наибольшее количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Варианты «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги» получили 31,54% и 8,33% голосов соответственно.

При этом в условиях голосования было указано, что в случае выбора варианта «Площадь Донецкой Народной Республики» другой площади или улице будет присвоено наименование в честь ЛНР.