Песков рассказал о расследовании причин гибели миротворцев в Карабахе Песков: после гибели российских миротворцев в Карабахе ведется следствие

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Дмитрий Песков

После гибели российских миротворцев в Карабахе ведется следствие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, детали произошедшего пока неизвестны.

Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи. Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие, — сообщил Песков.

Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

По машине военнослужащих был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате они погибли. Следственные органы России и Азербайджана устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации Первого канала, в Карабахе были убиты четверо миротворцев. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что погибли «пятеро наших».

В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев. Азербайджанский лидер пообещал наказать виновных в гибели военных. Главы государств отметили важность реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе, достигнутых 20 сентября при посредничестве российских миротворческих сил.

По данным ТАСС, после гибели российских миротворцев в Карабахе был отстранен от службы командир корпуса ВС Азербайджана. Как утверждал источник агентства в силовых структурах, в гибели военнослужащих виновны подчиненные офицера, первые подозреваемые уже задержаны.