Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят передачу Сапеги России Песков рассказал, что Путин и Лукашенко могут обсудить возможную передачу РФ осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Софья Сапега

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут обсудить вероятную передачу РФ осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщает ТАСС. О такой возможности ранее говорил белорусский лидер.

Если главы государств посчитают необходимым, они затронут тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе, — заявил Песков.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком, бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянка в ходе следственных мероприятий призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ей предъявили ряд обвинений, в числе которых разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, а также угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.