Песков: запрет на вывоз топлива из России не имеет дедлайна

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Запрет на экспорт топлива из России будет сохраняться по мере необходимости, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, конкретных сроков по этой ограничительной мере не установлено.

Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры, — сказал Песков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники сообщал, что власти готовы сделать исключение для трубопроводных поставок дизеля из-за рисков в связи с переполнением хранилищ «Транснефти». По данным инсайдеров, кабмин может ослабить запрет экспорта нефтепродуктов уже в ближайшее время. При этом бензина послабления пока не коснутся. Дизтопливо могут разрешить экспортировать по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг», которые обеспечивают 75% экспорта солярки в РФ. «Север» позволяет отгружать дизель через порты Приморск и Высоцк, «Юг» — через Новороссийск.

Ранее кабмин предложил запретить продажу непроизведенных в России нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. Это позволит ограничить возможность спекулятивных поставок, пояснил Новак.