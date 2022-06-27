Песков высказался о возможном присоединении ЛНР и ДНР к России Песков: жители ДНР и ЛНР решат вопрос присоединения республик к России

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Дмитрий Песков

Жители Донецкой и Луганской народных республик будут сами решать, хотят ли они присоединиться к России или нет, Россия уважает их право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва свое мнение на этот счет не меняла, поэтому вопрос вхождения республик в состав России остается за их жителями.

Мы неоднократно говорили, что будущее и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, и других территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право и их суверенное решение, конечно, это право мы уважаем, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении ДНР к России пройдет после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что СВО закончится к концу 2022 года.

В начале июня консультант Минобороны США Эдвард Люттвак одобрил присоединение Донбасса к России, поскольку, по его мнению, это единственный способ остановить конфликт на Украине.