В Кремле оценили отношения Москвы и Вены после высылки дипломатов Песков: в отношениях России и Австрии уже «нечего усложнять»

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Дмитрий Песков

В отношениях России и Австрии уже «особо нечего усложнять», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Вены признать двух российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, которые приводит ТАСС, Министерство иностранных дел РФ уже все сказало по этому поводу.

Там особо нечего усложнять. Собственно, [российским] МИД все сказано, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

О решении Вены по высылке дипломатов 13 марта сообщило издание Die Presse. В конце февраля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности достичь мира на Украине без переговоров с участием президента РФ Владимира Путина. Нехаммер отметил, что готов лично встретиться с российским лидером, если это принесет пользу урегулированию украинского конфликта.

МИД России, комментируя решение властей Австрии, сообщил, что Россия не оставит без ответа высылку двух своих дипломатов из этой страны.

4 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что приглашал послов ЕС обсудить предстоящие выборы президента РФ, но представители стран объединения за два дня до намеченной встречи отказались. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение послов связано с общей внешней политикой блока.