Песков: Украина вовремя получила информацию о перевозке пленных на Ил-76

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украинская сторона была своевременно осведомлена о перевозке пленных ВСУ на военном самолете Ил-76, сообщил «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что все действия, связанные с обменом военнопленными, являются деликатными сведениями.

Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно, — уточнил Песков.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после крушения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом. Дело инициировано по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сотрудники СБУ выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Известно, что в момент крушения на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.

Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным ведомства, была сформирована оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.

В ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить останки людей и бортовые самописцы. Части фюзеляжа были направлены экспертизу, продолжается допрос свидетелей и очевидцев, уточнили в ведомстве.