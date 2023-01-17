Песков сообщил, когда соберется госсовет Союзного государства Песков: заседание госсовета Союзного государства может состояться в ближайшие месяцы

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Кремль не исключает, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться уже в ближайшие три месяца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, конкретная дата заседания пока не определена.

Нет, пока точной даты нет. Но теоретически — [заседание] может, безусловно, [пройти в первом квартале этого года], — сказал представитель Кремля.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. По его словам, Москва и Минск учтут все ошибки ЕС и постараются их не повторить. Это же, по его словам, касается и опыта СССР, который также был единым государством и не избежал ошибок при госстроительстве.

Лукашенко добавил, что работа по углублению белорусско-российской интеграции приведёт к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Он добавил, что процесс интеграции двух стран будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам и временным параметрам.