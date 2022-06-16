Песков: российские военные обеспечат безопасность Крымского моста Песков: в Кремле знают об угрозах Киева в адрес Крымского моста

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Крымский мост

В Кремле знают об угрозах украинских властей в адрес Крымского моста, все они принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что безопасность Крыма превентивно гарантирована российскими военными, передает РИА Новости.

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами и дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных. <...> Что касается упоминания нашего Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание, — сказал Песков.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинскими войсками.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что в случае попытки ВСУ атаковать Крымский мост центры принятия решений в Киеве будут незамедлительно уничтожены. Он подчеркнул, что сооружение находится под надежной защитой современных систем ПВО.