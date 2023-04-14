Песков объяснил внезапность проверки сил РФ в Тихом океане Песков: проверка на Тихоокеанском флоте не связана с расширением НАТО

Фото: Министерство обороны РФ

Проверка боеспособности российских сил на Тихоокеанском флоте является стандартной процедурой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что маневры не связаны с возможным расширением НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости.

Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших Вооруженных сил, — сказал Песков.

Также он уточнил, что президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в каком-либо из этапов учений в Тихом океане.

О том, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки, ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, флот в короткие сроки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, проверка Тихоокеанского флота будет проходить в три этапа. Он подчеркнул, что начальный этап включает в себя мероприятия по приведению сил в степень боевой готовности