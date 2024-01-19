Песков рассказал об уровне поддержки Путина россиянами Песков: уровень доверия россиян Путину стабильно высокий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стабильно демонстрируют высокий уровень доверия президенту страны Владимиру Путину, это говорит о том, что граждане ощущают на себе результаты его деятельности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, жители России поддерживают работу Путина на его посту.

[В России] достаточно стабильный высокий уровень доверия [граждан] президенту, поддержки президента на протяжении многих лет. Это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии все-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы [Путина], — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, данные ВЦИОМ, которые показывают, что уровень доверия жителей страны российскому лидеру составляет почти 80%, достаточно красноречивы. Однако он подчеркнул, что личные ощущения людей важнее цифр, и именно они «проецируется на уровень поддержки».

Ранее стало известно, что большинство жителей России — 79% — доверяют президенту Владимиру Путину. При этом результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) также говорят о том, что 12% граждан придерживаются противоположного мнения.