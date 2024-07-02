Песков раскрыл, на какой стадии находится подготовка визита Моди в Россию Песков: подготовка визита премьер-министра Индии находится на финальной стадии

Фото: IMAGO/Sotiris Dimitropoulos/Global Look Press

Нарендра Моди

Кремль завершает подготовку к приезду премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что Россия по договоренности с индийской стороной объявит даты визита Моди в Москву позже.

Подготовка визита премьер-министра Индии в Россию находится на финальной стадии, — сказал Песков.

Издание The Tribune сообщает, что визит Моди в Москву ожидается 8 июля. Как указывает СМИ, Моди намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным стратегические интересы Индии. Авторы подчеркивают, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный двухдневный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году. Он тогда посетил Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.

В начале июня лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром. На торжественной церемонии к присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму.