Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай Песков: визит Путина в Китай готовится

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Владимир Путин

Визит президента России Владимира Путина в Китай находится на этапе подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что о деталях поездки Кремль сообщит дополнительно.

Визит готовится. Мы сообщим своевременно, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в октябре в Пекине. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин предположил, что на предстоящей встрече в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться.

По его словам, Китай заинтересован в максимально открытой экономике и глобальном мире, большое внимание на переговорах будет уделяться совместным проектам в сфере экономики, программе форума «Один пояс — один путь».

Политолог отметил, что внутри Китая сейчас тоже весьма непростая политическая ситуация: с конца 70-х годов страна открывалась, вносились различные реформы. В последние годы происходит трансформация, при которой старый олигархический режим сменяется на режим власти Си Цзиньпина, объяснил эксперт.