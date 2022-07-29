Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что глава государства традиционно принимает участие в мероприятии.
В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День Военно-морского флота — важный праздник. Он примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада, поэтому день будет насыщенный, — сказал Песков.
Ранее днем Путин также подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В этот день по случаю праздника состоится салют.
В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют, — говорится в указе.
Уточняется, что ответственность за проведение главного военно-морского парада возложена на Министерство обороны РФ и ряд других федеральных органов. Правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке к проведению мероприятия.
В 2021 году по случаю 345-летия военно-морского флота парады прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и в порту сирийского Тартуса. В торжествах задействовали более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок различных классов, а также более 80 воздушных судов и около 120 единиц боевой техники.