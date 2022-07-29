Полина Шестак

Песков рассказал о планах Путина в Санкт-Петербурге на выходные Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

29 июля 2022 в 13:11

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России