В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России Песков заявил, что Кремль сообщит о встрече Путина и Эрдогана в ближайшие дни

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС/Kremlin.ru

Информация о дате встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет названа в ближайшие дни, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в России в скором времени, передает РИА Новости.

Она пройдет скоро, в России и буквально на днях дадим официальное сообщение, — заявил Песков.

Отмечается, что Кремль пока не раскрывает дату проведения переговоров, так как Россия и Турция достигли определенных договоренностей. Тем не менее подготовка к встрече лидеров двух стран ведется плотно, заявил ранее Песков.

Точное место проведения переговоров остается неизвестным, однако турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщает, что она может пройти в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станет возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.