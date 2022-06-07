Песков рассказал, что Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Реджепо Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что в Москве в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО.

Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно, она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере, — сказал Песков.

Ранее Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции по поводу вступления в НАТО. Глава республики Эрдоган сослался на то, что Анкара не может сказать «да» вышеуказанным странам, поскольку не может поверить их заверениям насчёт связей с представителями запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

По словам зампредседателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибли почти 40 тысяч граждан. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.