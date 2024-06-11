Песков раскрыл, почему России важно поддерживать боеготовность Песков: РФ важно поддерживать боеготовность из-за провокаций Европы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия должна поддерживать боевую готовность из-за ежедневных провокаций Запада и Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, которые приводит ТАСС, такие учения очень важны для страны.

Достаточно напряженная обстановка на Европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц, Вашингтона. Провоцирование идет на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны, — пояснил он.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. Будут отработаны вопросы совместного боевого применения соответствующего вооружения военными РФ и Белоруссии.

До этого МО РФ опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». На них видно перемещение колонны боевых машин и военнослужащих. На одном из кадров запечатлен момент раскрытия и приведения в боевую готовность ракетных комплексов.