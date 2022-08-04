Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин 4 августа проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил представитель главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, встреча российского лидера с членами Совбеза состоится в середине дня, передает РИА Новости.

В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Ранее в Совете безопасности России заявили о нарастающей угрозе со стороны НАТО. Там подчеркнули, что военный блок продолжает наращивать усилия по созданию прямой военной угрозы России. Недавний мадридский саммит организации снова показал, что Альянс является механизмом навязывания интересов США западным странам, считают члены Совбеза.

29 июня НАТО в ходе саммита в Мадриде приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Усиление партнерства России и Китая при этом было названо противоречащим ценностям блока.