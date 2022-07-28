Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин до конца дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, у президента также намечены различные служебные встречи.

В середине дня он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и далее проведет день в различных служебных встречах, — сказал Песков.

Прошлое оперативное совещание с Совбезом Путин провел 22 июля, его темой стали вопросы международной повестки. Заседание открыл отчет главы МИД РФ Сергея Лаврова о результатах его поездок за границу. По итогам совещания президент России не принял решение относительно поездки на саммит G20 в Индонезию. Известно, что глава страны подтвердил свое участие, однако в каком формате оно состоится, неясно.

Еще одно совещание с Совбезом Путин провел в режиме видеоконференции 15 июля. Основной его темой стала обстановка в регионах. В ходе совещания с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.