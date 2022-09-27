Песков: Путин не планирует разговор с Токаевым об уехавших россиянах Песков заявил, что Путин не планирует телефонный разговор с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан граждан России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что заинтересованные ведомства наладили тесные рабочие связи и будут обсуждать все вопросы, сообщает РИА Новости.

Пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться, — заявил Песков.

Ранее Токаев сообщил, что Астана в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По его словам, республика готова проявить заботу и обеспечить безопасность мигрантам.

Глава Казахстана добавил, что в этой непростой ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность. Токаев подчеркнул, что приезжим из-за рубежа будет оказана помощь, но они не получат никаких преференций.

После этого глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что местные власти будут выдавать властям России уклонистов от частичной мобилизации при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело. При этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.