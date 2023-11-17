Песков: Путин и Пашинян не собираются созваниваться до саммита ОДКБ

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не планируется, передает РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он уточнил, что Пашинян не высказывал намерения участвовать в мероприятии. Также нет информации о том, собирается ли он посетить неформальный саммит СНГ и саммит ЕАЭС в Петербурге в конце года.

Пока нет. Но еще не состоялся сам саммит <...> Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск, — добавил Песков.

Песков ранее заявил, что Кремль сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Пескова, такие встречи являются хорошим поводом для обмена мнениями.

До этого секретарь Совбеза Армении Армен Григорян уже отказался посетить Москву и принять участие в заседании с коллегами по СНГ. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в этот момент он встречался с советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Дипломат призвала самостоятельно делать выводы о политике Еревана исходя из ситуации.