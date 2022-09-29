Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали признание Абхазии Белоруссией

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, о признании Крыма в этом контексте речи также не шло.

Эти темы не были обсуждены, — сказал Песков.

28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию и обсудил c главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений. Абхазию как независимое государство признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. Белоруссия же по-прежнему считает территорию частью Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала визит Лукашенко нарушением принципов международного права и отметила, что это также негативно скажется на отношениях двух стран. Министерство иностранных дел Грузии также выразило глубокую озабоченность в связи с приездом Лукашенко в Абхазию и вызвало посла Белоруссии Анатолия Лиса. Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.