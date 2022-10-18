Песков: Путин глубоко соболезнует семьям погибших при ЧП в Ейске

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Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших при ЧП с самолетом в Ейске, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, накануне региональные и федеральные власти по поручению Путина принимали экстренные меры по ликвидации последствий катастрофы и организации экстренной помощи пострадавшим, передает РИА Новости.

Вчера и региональные власти Краснодарского края, и федеральные по поручению Путина принимали экстренные меры по ликвидации последствий катастрофы с самолётом, по организации экстренной помощи пострадавшим. Президент глубоко соболезнует семьям, которые потеряли близких в результате этой катастрофы, — сказал Песков.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

В результате падения самолета на жилой дом погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы. 68 жильцов удалось спасти, свыше 360 человек были эвакуированы.