Песков подтвердил, что турбину Siemens установят на «Северный поток — 1»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что газотурбинный двигатель Siemens, прибывший в Германию после ремонта в Канаде, будет установлен на «Северный поток — 1», сообщает РИА Новости. Он добавил, что после монтажа агрегата прокачка будет осуществляться в том объеме, который будет возможен технологически.

Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически, — сказал Песков.

Ранее газета Politico написала, что турбина уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть. В публикации отмечается, что в случае снижения объемов поставляемого топлива пострадать может вся Европа. Если поставки будут прекращены, это может ударить по экономике ЕС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с NEWS.ru, что поставки российского газа в Европу могут полностью остановиться. Аналитик отметил, что ЕС, вероятно, откажется от углеводородов либо «насильно» в ближайшей перспективе, либо через несколько лет после поисков альтернативных источников энергии.

Собеседник добавил, что сотрудничество ЕС и Москвы и так деградирует с каждым новым санкционным пакетом Запада против РФ, и «единственное, что остается из крупной торговли — газ».