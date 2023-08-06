Песков ответил, хочет ли Россия захватывать украинские территории Песков: Россия хочет контролировать все свои территории, записанные в Конституции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

РФ стремится взять под контроль все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские, заявил в беседе с The New York Times представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции. На этот вопрос Песков ответил отрицательно.

Нет. Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы теперь записали в нашей Конституции как свою, — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные штурмовики вклинились в глубину обороны ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны Харьковской области. По его словам, российским бойцам удалось взять четыре опорных пункта и семь наблюдательных постов ВСУ, а также ударить по живой силе противника. В результате столкновения с украинской армией бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, а также захватили оружие и средства связи ВСУ.

До этого МО РФ отмечало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также рассказали, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.