Песков оценил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта Песков: ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается тяжелой

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Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц по-прежнему тяжелая, а с гуманитарной точки зрения — катастрофическая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для Кремля крайне важно, чтобы граждане России, находящиеся в зоне конфликта, получили возможность покинуть территорию Газы. Для ее реализации требуется множество согласований. Песков добавил, что ведется работа по дипломатическим каналам.

Для нас важно, конечно, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газы, для этого работают наши дипломаты. Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что работа по возвращению россиян из Газы является сложной и дипломаты занимаются этим вопросом.

Песков добавил, что Россия продолжит контактировать с израильтянами, палестинцами и египтянами для продолжения оказания гуманитарной помощи сектору Газа, которому помогают многие страны мира.

Помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме только через территорию Египта. <...> Российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы и дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи, — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что общее прекращение огня в секторе Газа не способствует урегулированию палестино-израильского конфликта, поскольку на палестинское движение ХАМАС нужно оказывать исключительно военное давление. Глава правительства добавил, что о прекращении огня не может идти речь, если израильские заложники не будут освобождены.