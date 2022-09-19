Песков объяснил, почему Путин и Шольц поговорили в дружеском тоне

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Олаф Шольц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение главы РФ Владимира Путина с его коллегами из других стран осуществляется в «нормальном человеческом виде», поэтому переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в дружеском тоне. По словам представителя Кремля, беседы лидера России с представителями политической элиты других государств носят конструктивный характер.

Без общения, без переговоров невозможно осуществлять отношения. Разумеется, эти отношения осуществляются в нормальном человеческом виде. Это всегда достаточно конструктивная беседа. Нам бывает лучше, если Путин разъяснит своему визави позицию, чем ее будут кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник — это гораздо надежнее, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что российские власти могут позволить себе жесткие, но уважительные формулировки на переговорах. Песков добавил, что с некоторыми странами, которые включены в список недружественных России государств, происходит общение на высшем уровне.

Жесткие формулировки бывают со всех сторон. Но чаще всего они выдержаны в тоне взаимного уважения, — подчеркнул Песков.

Ранее Шольц рассказал, что его переговоры с Путиным всегда проходят в доброжелательной атмосфере. Он отметил, что разногласия по украинскому вопросу не мешают им общаться уважительно по отношению друг к другу.

13 сентября Шольц провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и ее последствия. Дискуссия продлилась полтора часа.

Глава России в разговоре также затронул тему продовольствия в мире. В ходе разговора Шольц призвал Путина как можно скорее прийти к дипломатическому решению по урегулированию конфликта. По словам канцлера, оно должно быть основано на прекращении огня, полном выводе российских войск с территории Украины и уважении территориальной целостности и суверенитета страны.