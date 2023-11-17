Песков объяснил жесткие действия против иноагентов Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

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Дмитрий Песков

Жесткие действия в отношении иноагентов объясняются тем, что многие из них пытались вмешиваться в политику и получали деньги из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Он добавил, что страна таким образом стремится оградить общество от вмешательства извне.

Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, и так далее, и тому подобное... С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику... Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне, — сказал Песков.

До этого представитель Кремля заявил, что осужденные, получающие помилование за участие СВО, искупают вину кровью на поле боя, под пулями в штурмовых бригадах. Таким образом он прокомментировал помилование участника спецоперации Владислава Канюса, осужденного на 17 лет за убийство студентки. Ранее сообщалось, что указ о помиловании Канюса пришел отцу убитой девушки. В нем говорилось, что с Канюса 27 апреля 2023 года снимается судимость.