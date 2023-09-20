Песков объяснил, почему Путин не станет отвечать Байдену на оскорбления Песков: Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений коллег

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений своих коллег, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о планах российского лидера отреагировать на провокационные заявления президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.

Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент — еще раз повторяю — до этого никогда не опускался и не будет этого делать, — отметил Песков.

Ранее Байден позволил себе недипломатичное высказывание, назвав Путина диктатором. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от рукопожатия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам сенатора Сергея Цекова, этот жест не стоит воспринимать как оскорбление. Политик уверен, что Шольц не подал руки Лаврову, так как понимает свою вину перед Россией. РФ, напомнил он, не просто объединила Германию и помогала ей долгие годы, а буквально спасла страну. Теперь же Берлин проявляется подлость по отношению к бывшему союзнику.