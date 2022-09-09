Песков объяснил, почему Путин был на учениях в военной куртке Песков: Путин надел военную куртку на учениях «Восток — 2022», чтобы защититься от холода и дождя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Появление президента России Владимира Путина в военной куртке на учениях «Восток — 2022» в Приморском крае было связано с необходимостью защититься от холода и дождя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких других оснований для такой формы одежды не было.

Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел, действительно, куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной ливень... Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, связано ли это с проводимой спецоперацией, или это было шагом к обретению президентом генеральского звания.

Военные маневры «Восток — 2022» проходили с 1 по 7 сентября. В них участвовали воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие приняли Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Всего, по данным Минобороны РФ, к учениям привлекались более 50 тысяч бойцов.

6 сентября маневры посетили Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Перед этим они провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и были организованы маневры.