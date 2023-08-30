Песков назвал «преднамеренное злодеяние» версией крушения джета Пригожина

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Дмитрий Песков

При расследовании крушения самолета, в котором находился предприниматель Евгений Пригожин, изучаются различные версии, одна из основных — преднамеренный подрыв самолета, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что специалистов из других стран не допустят к расследованию крушения Embraer, поскольку это внутренне дело России.

Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может, — сказал Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что при расследовании изучаются различные версии крушения самолета.

Поскольку нет выводов, я вам не могу точно это сформулировать. Но очевидно, что существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние. Давайте дождемся все-таки результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет, — пояснил Песков.

Как сообщило ранее Reuters, Россия уведомила Бразилию об отказе расследовать обстоятельства крушения бизнесджета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами. Глава Бразильского центра по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) бригадный летчик Марсело Морено отметил, что в случае, если Москва все-таки согласится на международное расследование, эксперты готовы участвовать в нем и в дистанционном формате.

До этого американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования, заявила, что в Соединенных Штатах по-прежнему пытаются выяснить все обстоятельства смерти бизнесмена Евгения Пригожина. Она предположила, что на борту самолета была взрывчатка.