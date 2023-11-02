«Продолжение психоза»: Песков о запрете русского балета на Украине Песков связал с сущностью Киева запрет русского балета на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Попытки отменить русский балет на Украине являются «продолжением психоза» Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, игнорирование культуры, которая к тому же неразрывно связана с самой Украиной, является глупостью и абсурдом.

Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность, — сказал представитель Кремля.

Финская телерадиовещательная компания Yle уже сообщала, что на Украине запрещают исполнение русского балета, называя его средством «мягкой силы» России. По данным СМИ, некоторые украинские коллективы продолжают гастролировать с русскими произведениями по всему миру. При этом прима Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в «Лебедином озере», у которой все «движения уже в мышечной памяти», больше не может этого делать. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом — танки». Главный хореограф Национальной оперы Виктор Литвинов также счел решение властей «верным».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию связывают с Европой вековые традиции в области культуры, основанные на христианстве. Но европейские лидеры, по словам главы государства, сами уничтожают свои корни.