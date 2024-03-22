Песков назвал абсурдом заявления Запада о доходах от активов России Песков: доходы от замороженных активов РФ принадлежат их держателям

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Дмитрий Песков

Заявления Запада о том, что доходы от российских активов никому не принадлежат и впоследствии могут быть изъяты в пользу Украины, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, банки в ЕС понимают катастрофические последствия экспроприации.

Мы слышали с вами из Брюсселя заявления, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Они принадлежат держателям активов, — заявил Песков.

Он добавил, что банки стран Европы осознают масштабы той катастрофы, которая последует за экспроприацией российских активов и доходов от них. Песков подчеркнул, что последствия будут серьезными для тех, кто принимал такое решение.

Будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал, и тех, кто их реализовывал, — заверил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». Он объяснил это тем, что в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами. По его словам, Европа может «не переварить» изъятые средства.