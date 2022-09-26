Песков прокомментировал сообщения о введении военного положения Песков: решений о введении военного положения в регионах не принималось

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Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах России пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он порекомендовал аккуратно относиться к такой информации, поскольку на данный момент развелось очень много фейков, которых больше чем правды, передает РИА Новости.

Никаких решений на настоящий момент не принималось. Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, сливам, — заявил Песков.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в случае мобилизации сотрудника действие срочного трудового договора наряду с испытательным сроком приостановят. Он добавил, что приостановка трудового договора гарантирует сохранение рабочих мест для мобилизованных.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что мобилизованные работники будут иметь право досрочно выйти на пенсию, поскольку они получают статусу военнослужащих и им будут предоставляться все гарантии, которые имеют контрактники. Кроме общего страхового стажа по действующему законодательству также предусмотрен специальный стаж работы, дающий право досрочно выйти на пенсию.