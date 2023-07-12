Песков анонсировал объемное выступление Путина Песков: Путин 13 июля выступит с объемной речью на Форуме будущих технологий

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, на Форуме будущих технологий выступит с объемной речью, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства также пообщается с молодыми учеными и посетит выставку, которую организовали Росатом и РЖД.

Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму — это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными. <...> Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина, — сказал Песков.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития России.

Ранее Песков раскрыл детали будущей поездки Путина в Китай. Представитель Кремля заявил, что она стоит на повестке дня, но точные сроки еще будут определен. По его словам основной темой переговоров будет торгово-экономическое сотрудничество. Стороны также обменяются мнениями по международной обстановке