«Пещерно-правовое понимание»: депутат о призывах вернуть Крым Украине Депутат Соловьев назвал желание Украины вернуть Крым пещерно-правовым пониманием

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Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал желание Украины вернуть Крым «пещерно-правовым пониманием». Он добавил, что Крым это субъект России, который уже не станет частью Украины. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского «прийти в реальное состояние и отойти от галлюцинаций».

Об этом все говорят. Мы же видим, что центр принятия решений на Украине и сам Зеленский со своими советниками только в обход уже принятых РФ законов наглым образом заявляют о возврате Крыма. Ну как так? Это субъект России. Люди уже проголосовали, он вошел в состав. Это не то что пещерно-правовое понимание — когда президент заявляет, что заберет то, что уже входит в состав другого государства — это говорит о том, что ему надо прийти в реальное состояние и отойти от галлюцинаций, — сказал Соловьев.

Он отметил, что подавляющее число стран ООН не поддержали санкции против РФ. По его мнению, когда начнутся суды над террористами из Украины, тогда весь мир узнает правду о том, кто им отдавал приказы.

Подавляющее число стран ООН не поддержали санкции против РФ. Возможно, когда начнутся судебные процессы над террористами и членами батальонов мы услышим от них истинную правду, кто отдавал приказы. Такая инициатива может быть поддержана другими. Надо дождаться политического и военного правосудия. Тогда мы все услышим от этих трясущихся мерзавцев, которые убивали людей. И вот после этого инициатива Справедливой России заиграет всеми политическими красками, которые, возможно, подержат другие партии, — добавил Соловьев.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов направил в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством. Он добавил, что в случае принятия законопроекта специальная операция может стать контртеррористической.

Миронов также заявлял, что заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является «лично господин Зеленский». Он добавил, что за это президента Украины ждет «суд международного трибунала».