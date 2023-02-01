Первый замсекретаря Совбеза отправлен в отставку Путин отправил в отставку первого замсекретаря Совбеза Аверьянова

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новоти

Юрий Аверьянов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аверьянов занимал этот пост с 2013 года.

Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в указе.

В Совбезе сообщили РИА Новости, что Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего. Он перейдет на другую работу.

20 января Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. До этого он работал на различных должностях в ФСБ, а также в существовавшем до 2003 года Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ.

Ранее Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС, а Евгения Аношина — помощником секретаря Совбеза. Кроме того, глава государства продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.