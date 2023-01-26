Пенсии в новых регионах будут назначать по российским нормам Мишустин: с 1 марта пенсии жителям новых регионов будут назначаться по российским нормам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 марта 2023 года пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по российским нормам, объявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, подготовлен законопроект, согласно которому пенсии в новых регионах РФ и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране.

С 1 марта пенсии для жителей новых регионов будут назначаться по заявлениям по российским нормам <...> Как и по всей стране, пенсия и надбавки к ней будут индексироваться, — подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил, что у многих жителей новых регионов сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателя. Им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии, которые будут следить за защитой прав граждан.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается снизить ниже общероссийского уровня возраст выхода на пенсию для жителей новых регионов страны. Его предлагается установить в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как объяснил лидер фракции Сергей Миронов, нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах, а снижение пенсионного возраста дополнительно мотивирует людей работать именно там.