Патрушев сообщил о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном Патрушев: Москва участвует в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Николай Патрушев

Россия предпринимает усилия для урегулирования армяно-азербайджанских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». По его словам, которые приводит ТАСС, Москва контактирует с Баку и Ереваном для подготовки мирного договора.

В связи с карабахской проблемой предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Ведется подготовка мирного договора между этими государствами, — сказал он.

Разногласия между странам усугубились, когда в сентябре Азербайджан провел антитеррористическую операцию в Карабахе. После этого из региона в Армению переехали более 100 тысяч переселенцев.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку на основе трех согласованных принципов. По его словам, первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга. Глава кабмина пояснил, что за основу будущего мирного договора взяты цифровые показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР.