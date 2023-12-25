Патрушев раскрыл объемы выручки от экспорта сельхозпродукции Патрушев: выручка от экспорта сельхозпродукции достигла $43 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

Выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции достигла $43 млрд, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что до начала 2024 года Россия сможет выручить еще около $2 млрд на экспорте. Патрушев отметил, что эти показатели растут, хотя многие западные страны пытаются помешать осуществлению внешней торговли.

В этом году российский аграрный экспорт активно растет, хотя многие западные страны пытаются вставлять палки в колеса нашей внешней торговле. С начала года мы уже реализовали продовольствия на $43 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил глава Минсельхоза.

Министр уточнил, что наибольший результат среди сельскохозяйственной продукции показало зерно. Оно составило 38% от всего экспорта. Если России удастся до конца года довести сумму экспорта до $45 млрд, это станет новым историческим рекордом для государства, заключил Патрушев.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии увеличился в два раза и достиг отметки $54,7 млрд. Этот показатель является рекордным за все время отношений между двумя странами. За январь — октябрь текущего года Индия вдвое, до $51,4 млрд, увеличила импорт товаров из России.